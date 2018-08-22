МВД России предлагает изменить внешний вид водительских прав

СЕГОДНЯ 21:53 2018-08-22T21:53:16+03:00

В проекте ведомственного приказа также содержится предложение внедрить права с электронным чипом

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МВД России предложило изменить внешний вид водительских прав. На российском документе появятся сообщения на иностранном языке. Словосочетание «водительское удостоверение» будет переведено на французский язык (permis de conduire) и английский язык (driving licence).

Ранее в среду, 22 августа, на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект ведомственного приказа «О водительском удостоверении и свидетельстве о регистрации транспортного средства с электронными носителями информации». Согласно инициативе, в России будет внедрено водительское удостоверение с электронным чипом, на который будут заноситься данные о водителях.

Напомним, ранее в России был принят закон о повышении госпошлин за выдачу загранпаспортов, водительских прав и других некоторых важных удостоверений. Например, пошлина за выдачу водительских прав возрастет с 2000 рублей до 3000 рублей.