МВД России предлагает изменить внешний вид водительских прав
МВД России предложило изменить внешний вид водительских прав. На российском документе появятся сообщения на иностранном языке. Словосочетание «водительское удостоверение» будет переведено на французский язык (permis de conduire) и английский язык (driving licence).
Ранее в среду, 22 августа, на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов был опубликован проект ведомственного приказа «О водительском удостоверении и свидетельстве о регистрации транспортного средства с электронными носителями информации». Согласно инициативе, в России будет внедрено водительское удостоверение с электронным чипом, на который будут заноситься данные о водителях.
Напомним, ранее в России был принят закон о повышении госпошлин за выдачу загранпаспортов, водительских прав и других некоторых важных удостоверений. Например, пошлина за выдачу водительских прав возрастет с 2000 рублей до 3000 рублей.