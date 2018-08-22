2018-08-22T22:25:45+03:00
В мире

Представитель НАТО заявила, что действия альянса не угрожают России

По словам Оаны Лунгеску, действия НАТО носят оборонительный характер
Екатерина БОЛГОВА
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НАТО считает, что ее действия не угрожают РоссииНАТО считает, что ее действия не угрожают РоссииФото: REUTERS
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Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что действия альянса не угрожают безопасности России.

Ранее в среду президент России Владимир Путин заявил, что Москва не выдвигает военные силы к границам стран НАТО, а члены альянса, наоборот приближают технику к российским границам и проводят все больше и больше учений на этих территориях.

По словам Лунгеску, поведение НАТО не является угрозой для России или любой другой страны, а носит только оборонительный характер и "соответствует международным обязательствам". Представитель альянса заявила, что у НАТО не было планов усиливать свое присутствие на востоке " до незаконной аннексии Россией Крыма", передает РИА Новости.

Напомним, Крым стал российским регионом по итогам проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.

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