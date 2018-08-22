2018-08-22T22:16:08+03:00
В мире

Патрушев прибыл в Женеву на встречу с советником президента США Болтоном

Стороны обсудят Сирию, Украину и двусторонние отношения
Екатерина БОЛГОВА
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Секретарь Совета безопасности России Николай ПатрушевСекретарь Совета безопасности России Николай ПатрушевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Вечером в среду, 22 августа, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Женеву, где состоится его встреча с советником американского президента по нацбезопасности Джоном Болтоном.

По словам Патрушева, он планирует рассмотреть с Болтоном ситуацию в Сирии и на Украине, а также вопросы взаимоотношений Москвы и Вашингтона.

"Самые обширные темы, их достаточно много. Есть стратегическая стабильность, региональная безопасность, будем конкретно отдельные страны, как, например, Сирию и Украину, будут и двусторонние отношения", - сказал Патрушев.

Он отметил, что в целом с оптимизмом смотрит на предстоящие переговоры.

" Мы дадим достаточно много предложений, которые, полагаю, они примут к рассмотрению для сотрудничества", - добавил секретарь Совбеза РФ, передает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь аппарата Совбеза Евгений Аношин отметил, что на встрече в Женеве Патрушев и Болтон обсудят перспективы российско-американского сотрудничества в сфере безопасности.

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