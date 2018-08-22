2018-08-22T22:31:17+03:00
Экономика

Представитель Козака оценил угрозу давления на цены на бензин

По словам представителя вице-премьера, угроза давления внешних и внутренних факторов на розничные цены на моторное топливо в РФ минимальна
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В правительстве оценили угрозу роста цен на бензинВ правительстве оценили угрозу роста цен на бензинФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Представитель вице-премьера РФ Дмитрия Козака заявил, что угроза давления различных факторов на розничные цены на бензин в стране минимальна.

"На совещании у Козака обсуждалась ситуация на рынке моторного топлива. По данным докладов ФАС и Минэнерго, маржа независимых АЗС сохраняется на приемлемом уровне ", - сказал представитель вице-премьера по итогам совещания с участием представителей профильных министерств и ведомств.

Он отметил, что, несмотря на непостоянную внешнюю конъюнктуру, угроза давления этих и других факторов на цены на топливо в России сейчас минимальна, передает ТАСС.

Напомним, весной текущего года в России начался бурный рост цен на бензин. С 1 июня правительство снизило акцизы на бензин и дизель и пришло к соглашению с нефтяными компаниями о "заморозке" цен. Эти меры привели к тому, что рост цены на топливо удалось остановить.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Бельгии преступник с ножом напал на людей, погибли несколько человек
Патрушев прибыл в Женеву на встречу с советником президента США Болтоном
Представитель НАТО заявила, что действия альянса не угрожают России
МВД России предлагает изменить внешний вид водительских прав
Банк России закупил рекордные объемы золота на фоне санкций
Минюст Грузии подал в ЕСПЧ иск против России
Reuters: швейцарский банк заморозил связанные с Россией активы на 5 млрд долларов
В США из-за проблем с гидравлической системой экстренно сел самолет
Перед репетицией парада в Киеве заглох танк
Орешкин не видит причин для изъятия сверхдоходов сырьевых компаний
Путин назвал полезной встречу с Трампом в Хельсинки
Климкин вновь заявил, что Украина находится в состоянии войны с Россией
Лавров призвал уйти из Сирии все иностранные силы, которые находятся там без приглашения Дамаска
«Он мне не чужой»: Путин рассказал, что объединяет его с мужем главы МИД Австрии
Путин: новые санкции США являются контрпродуктивными
Контактная группа по Донбассу согласовала новое перемирие к началу учебного года
Вице-президент Абхазии объявил, что подает в отставку
За время операции в Сирии ВМФ России совершил около 190 боевых походов
На Украине допустили «восстание» нескольких регионов страны после выборов
Глава Минприроды рассказал, что Россия будет перерабатывать почти 60% мусора
Путин заявил, что Россия готова принять участие в организации Арктического саммита
В Кремле прокомментировали заявление Лукашенко о недобросовестной конкуренции
Минобороны подвело итоги операции в Сирии
Журналистка потеряла сознание во время интервью с министром Мантуровым