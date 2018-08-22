Представитель Козака оценил угрозу давления на цены на бензин

СЕГОДНЯ 22:30 2018-08-22T22:31:17+03:00

По словам представителя вице-премьера, угроза давления внешних и внутренних факторов на розничные цены на моторное топливо в РФ минимальна

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Представитель вице-премьера РФ Дмитрия Козака заявил, что угроза давления различных факторов на розничные цены на бензин в стране минимальна.

"На совещании у Козака обсуждалась ситуация на рынке моторного топлива. По данным докладов ФАС и Минэнерго, маржа независимых АЗС сохраняется на приемлемом уровне ", - сказал представитель вице-премьера по итогам совещания с участием представителей профильных министерств и ведомств.

Он отметил, что, несмотря на непостоянную внешнюю конъюнктуру, угроза давления этих и других факторов на цены на топливо в России сейчас минимальна, передает ТАСС.

Напомним, весной текущего года в России начался бурный рост цен на бензин. С 1 июня правительство снизило акцизы на бензин и дизель и пришло к соглашению с нефтяными компаниями о "заморозке" цен. Эти меры привели к тому, что рост цены на топливо удалось остановить.