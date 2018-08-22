2018-08-22T22:53:38+03:00
В мире

Национальный комитет Демократический партии США заявил ФБР о попытках хакерской атаки

По информации Нацкомитета, компания Lookout обнаружила двойник сайта, который используется в США для доступа к базам данных избирателей
Екатерина БОЛГОВА
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Нацкомитет Демократический партии США заявил ФБР о попытках кибервзломаНацкомитет Демократический партии США заявил ФБР о попытках кибервзломаФото: REUTERS
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Национальный комитет Демократической партии (НКДП) США сообщили ФБР о попытках хакерской атаки на базы данных избирателей.

Как сообщил телеканал CNN, двойник сайта Нацкомитета обнаружила компания Lookout, которая занимается безопасностью в интернете. Отмечается, что киберпреступники могли таким образом создать у представителей партии впечатление, что они попали на сайт Нацкомитета, после чего они бы ввели свои персональные данные и пароли. Службы безопасности проводят расследование, но пока нет доказательств того, что хакеры смогли получить доступ к каким-либо секретным сведениям.

Напомним, накануне американская компания Microsoft заявила, что хакерская группа Fancy Bear попыталась взломать серверы американских служб перед промежуточными выборами в Конгресс США, которые пройдут в ноябре 2018 года.

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