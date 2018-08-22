2018-08-22T23:06:23+03:00
Политика

МИД РФ: США продолжат вводить новые санкции против России независимо от ее действий

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков назвал американские ограничительные меры идеологизированными
Екатерина БОЛГОВА
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Замглавы МИД РФ Сергей РябковЗамглавы МИД РФ Сергей РябковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Соединенные Штаты продолжат вводить санкции в отношении России независимо от ее действий, так как ограничительные меры основаны на идеологии. Поэтому, по его словам, Россия не обсуждает условия отмены санкций.

" Мы считаем всю вот эту идеологизированную конструкцию и пропитанную антироссийским подходом предельно искусственной, не имеющей ничего общего с той линией, которую проводит Россия на международной арене", — сказал Рябков.

Напомним, ранее сообщалось, что секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев прибыл в Женеву на встречу с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном. Рябков отметил, что на переговорах российская сторона планирует объяснить несостоятельность санкицонной политики США в отношении РФ.

Замминистра подчеркнул, что ограничительные меры США не заставят изменить направление развития России.

"Пятьдесят шесть санкционных раундов мы прошли. На подходе новый. На нашу политику это не влияет ", — добавил Рябков, передает РИА Новости.

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