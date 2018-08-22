2018-08-22T23:52:41+03:00
В мире

Кабул отказался участвовать в переговорах по Афганистану в Москве

Со своей стороны лидеры талибов* сообщили, что приедут в Россию на переговоры
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Министр иностранных дел Афганистана Салахуддин РаббаниМинистр иностранных дел Афганистана Салахуддин РаббаниФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Правительственная делегация из Кабула не приедет в Москву на мирные переговоры по Афганистану, заявили в афганском министерстве иностранных дел.

«Мирный процесс должен проходить под руководством Исламской Республики Афганистан. Мы не будем участвовать в московских переговорах», - приводит телеканал Tolo News слова официального представителя МИД страны Сибгата Ахмади.

Один из высокопоставленных афганских чиновников сказал изданию, что Кабул не получал приглашения на организованную российской стороной встречу.

А вот руководство радикального движения «Талибан»* объявило о готовности участвовать в переговорах по мирному урегулированию в Афганистане, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя террористической организации Забиуллу Муджахида. По его словам на встречу, которая должна пройти в Москве 4 сентября, приедут как минимум четыре командира талибов*, а делегацию возглавит глава политического офиса движения в Катаре Шер Мохаммад Аббас Станикзай.

*«Талибан» – запрещенная в России террористическая группировка.

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