2018-08-23T00:05:32+03:00
Политика

Российские военные в Сирии сбили три дрона боевиков

Запущенные террористами беспилотники приближались к позициям правительственных сил САР на юге провинции Идлиб
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Российским военным в Сирии почти ежедневно приходится сбивать дроны боевиковРоссийским военным в Сирии почти ежедневно приходится сбивать дроны боевиковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Во вторник, 21 августа, российские военные сбили три беспилотника, приближавшихся к позициям правительственных сил Сирии на юге провинции Идлиб.

Об этом в среду рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков, уточнив, что три запущенных боевиками беспилотных летательных аппарата (БПЛА) были замечены и ликвидированы у западной окраины населенного пункта Абу-Дали.

«Огнем зенитной установки ЗУ-23 и стрелкового оружия все три БПЛА были уничтожены, сирийские военнослужащие не пострадали», - приводит слова генерала ТАСС.

Кроме того, руководитель российского Центра сообщил, что за сутки на юго-западе Сирии согласившиеся вернуться к мирной жизни бывшие члены вооруженных банд боевиков сдали 489 единиц стрелкового оружия и 500 килограммов боеприпасов различных типов и калибров, а также одну боевую машину пехоты.

Как писал сайт kp.ru, российским военным в Сирии почти ежедневно приходится сбивать дроны террористов, особенно в последнее время участились запуски беспилотников в окрестностях авиабазы Хмеймим.

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