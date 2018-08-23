СЕГОДНЯ 00:26 2018-08-23T00:37:51+03:00

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Увы, популярный американский сериал «Теория Большого взрыва», который выходит на телеканале CBS с сентября 2007 года, завершается.

Его создатели объявили, что 12-й сезон «Теории большого взрыва» станет последним, и обещали зрителям «эпическую» концовку, сообщает журнал Variety со ссылкой на совместное заявление компаний Warner Bros. Television, CBS и Chuck Lorre Productions.

«Мы всегда будем благодарны нашим поклонникам за их поддержку «Теории Большого взрыва» на протяжении всех 12 сезонов. Вместе с актерами, сценаристами и командой мы очень ценим успех сериала и хотим сделать последний сезон и последние серии такими, чтобы дать сериалу эпическое творческое завершение», - говорится в их заявлении.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, двенадцатый сезон комедийного сериала «Теория Большого взрыва» (The Big Bang Theory) о жизни двух молодых физиков-«ботанов» Шелдона Купера и Леонарда Хофстедтера из калифорнийского городка Пасадена, их привлекательной соседки Пенни, а также их друзей — астрофизика Раджеша Кутраппали и инженера Говарда Воловица — выйдет на экраны 24 сентября этого года. А последний эпизод, как ожидается, покажут в мае следующего.

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