В Интернете опубликовано видео сброса американских ядерных бомб B61-12 в Неваде

СЕГОДНЯ 01:13 2018-08-23T01:28:55+03:00

Летные испытания прошли в июле 2017 года на полигоне Тонопа, две бомбы B61-12 были сброшены с истребителя F-15E [видео]

Изменить размер текста: A A

В Интернете появились кадры летных испытаний новейшей американской модернизированной атомной бомбы B61-12, проведенных военными США на секретном полигоне Тонопа в штате Невада 11 июля 2017 года.

Две атомные бомбы без боезарядов были сброшены со средней и малой высот с истребителя четвертого поколения F-15E Strike Eagles. Хоть испытания проводились еще год назад, видеозапись в сети опубликовали совсем недавно, 16 августа.

Сброс американской ядерной бомбы B61-12 .Летные испытания прошли 11 июля 2017 года на полигоне Тонопа (штат Невада)

Тестовые запуски новых управляемых термоядерных бомб B61-12 осуществляют Военно-воздушные силы США совместно с Национальным управлением ядерной безопасности (NSSA) при американском Министерстве энергетики.

Как писал сайт kp.ru, редполагается, что серийное производство B61-12 начнется в 2020 году.

Ранее в Минобороны России отмечали, что испытания этой атомной бомбы США, модернизирующих свой ядерный арсенал, идут вразрез с заявлениями Вашингтона о стремлении к полному ядерному разоружению.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рассекреченные кадры ядерных испытаний в США наводят ужас

Американцы обнародовали кинохронику взрывов атомных бомб, произведенных с 1945 по 1962 годы (подробности).