Арам Габрелянов ушел с поста гендиректора холдинга News Media

СЕГОДНЯ 01:49 2018-08-23T02:05:57+03:00

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В пятницу, 22 августа, стало известно, что Арам Габрелянов ушел с поста генерального директора холдинга News Media, а эту должность теперь будет занимать его заместитель Анатолий Сулейманов.

По словам самого Сулейманова, он не знает, куда ушел Арам Ашотович, – возможно, просто устал и решил отдохнуть.

«Я, по сути, уже в этой должности пару недель», - уточнил новый глава холдинга.

Он также рассказал, что интернет-издание Life, крупнейший проект News Media, откажется от лицензии средства массовой информации и с начала октября будет переформатирован. Его ждут серьезные изменения, издание станет «платформой, открытой для всех». Однако массовых сокращений сотрудников не будет, кадровые изменения, по словам Сулейманова, произойдут «только в рамках развития проекта».

«Мы решили переделать Life. Во-первых, предоставить площадку с аудиторией 20 – 23 миллиона уникальных пользователей в месяц для всех желающих, независимо от их политических убеждений, во-вторых – платить за контент», - уточнил Анатолий Сулейманов в беседе с ТАСС.

Он пояснил: «Мы зарабатываем сейчас на программатике, решили поделиться доходами с будущими авторами – это честно».

Как ранее писал сайт kp.ru, Арам Габрелянов основал холдинг News Media в 2001 году, а проект Life был запущен в 2008-м. До июня прошлого года Арам Габрелянов также занимал пост заместителя генерального директора ЗАО «Национальная медиа группа» (НМГ).