Путин может встретиться с Трампом на полях ВАС в Сингапуре

СЕГОДНЯ 02:31 2018-08-23T02:41:54+03:00

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Президент России Владимир Путин может снова встретиться со своим американским коллегой на полях Восточноазиатского саммита (ВАС) в Сингапуре, который пройдет с 11 по 15 ноября.

То, что глава российского государства планирует поездку на сингапурский форум, подтвердил газете «Известия» помощник президента Юрий Ушаков. Кроме того, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, со своей стороны, не исключил возможности проработки встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на полях ВАС.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, глава Сингапура Халима Якоб пригласила президента России посетить ее страну с государственным визитом и принять участие в Восточноазиатском саммите еще в мае этого года.

Напомним, рассказывая о своих переговорах с Трампом в Хельсинки, Владимир Путин отметил, что они не обсуждали сроки следующих переговоров, но у президентов будет еще возможность пообщаться на полях одного из азиатских форумов или на саммите «Большой двадцатки» в Аргентине (30 ноября – 1 декабря).

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