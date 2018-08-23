Кадыров: Подростки получили приказ атаковать полицейских «из-за рубежа по соцсетям»

СЕГОДНЯ 02:56 2018-08-23T03:11:58+03:00

Глава Чечни напомнил, что родители отвечают за действия своих детей, и призвал ответственнее относиться к воспитанию [видео]

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Подростки, 20 августа нападавшие на полицейских в разных районах Чечни, получали приказ атаковать правоохранителей из-за границы. Об этом на своей странице «ВКонтакте» рассказал глава республики Рамзан Кадыров после встречи с руководством регионального МВД, командирами спецподразделений и начальниками районных отделов внутренних дел.

«Уже нет никаких сомнений в том, что команда напасть на сотрудников полиции поступила из-за рубежа по соцсетям», - написал он.

Кадыров отметил, что привлечение «юнцов с неокрепшей психикой к совершению тяжких преступлений носит глубоко продуманный и целенаправленный характер». По его мнению, вербовщики ставили перед собой цель «вызвать в российском обществе недоверие даже к подросткам, чтобы в каждом ребёнке 10 – 12 лет видели потенциального террориста и особо опасного преступника».

Кроме того, глава Чечни отругал родителей юных экстремистов, напомнив им об ответственности за поступки своих детей: «Если не могут заниматься воспитанием, если не в состоянии оградить от пагубного влияния иблисовцев и ставленников спецслужб, пусть официально обращаются за помощью в органы опеки и представителям соответствующих ведомств».

«Но скрывать, что сын оказался в сетях вербовщиков, а затем разводить руками после того, как пролита кровь, никому не позволительно», — подчеркнул он.

Как ранее писал сайт kp.ru, в результате нападений подростков на полицейских пострадали трое сотрудников правоохранительных органов, один из них был прооперирован и находится в тяжелом состоянии, но угрозы для жизни нет.

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