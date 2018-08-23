2018-08-23T03:35:41+03:00
Общество

Минобороны России к 75-й годовщине Курской битвы опубликовало уникальные рассекреченные документы

В преддверии Дня воинской славы министерство представило новый историко-познавательный проект, посвященный событиям 1943 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В этом году страна отмечает 75-летие Победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками в Курской битвеВ этом году страна отмечает 75-летие Победы советских войск над немецко-фашистскими захватчиками в Курской битвеФото: Светлана ВОЛКОВА
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В преддверии Дня воинской славы России, который отмечается 23 августа, Минобороны представило историко-познавательный проект, посвященный 75-летию победы советских солдат Красной армии над немецко-фашистскими войсками в Курской битве, и опубликовало уникальные рассекреченные документы.

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