2018-08-23T05:22:28+03:00
В мире

КНДР приостановила демонтаж ракетного полигона Сохэ

Американские наблюдатели заметили, что работы там не ведутся с начала августа
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Ким Чен Ын обещал демонтировать все ядерные объекты в КНДРКим Чен Ын обещал демонтировать все ядерные объекты в КНДРФото: REUTERS
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Американские наблюдатели заметили, что Северная Корея приостановила демонтаж испытательного ракетного полигона Сохэ в западной провинции страны Пхёнан-Пукто. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на отчет исследовательской группы 38 Notrh при университете им. Джонса Хопкинса, которая отслеживает ракетно-ядерную деятельность КНДР.

Такие выводы были сделаны на основании спутниковых снимков полигона, который начали разбирать месяц назад. Отмечается, что работы на испытательном стенде и стартовой площадке не ведутся как минимум с 3 августа, никаких видимых изменений с тех пор не произошло. Фрагменты уже разобранных конструкций так и лежат на земле, их никуда не вывезли.

Спутниковые снимки полигона Сохэ, подтверждающие, что демонтаж объектов начался Фото: REUTERS

Спутниковые снимки полигона Сохэ, подтверждающие, что демонтаж объектов началсяФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Как ранее писал сайт kp.ru, в КНДР ответственно отнеслись к подписанному Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном соглашению, и приступили к выполнению его ключевых пунктов. Так, начался демонтаж двух главных ракетных объектов Северной Кореи – испытательных полигонов Пхунгери и Сохэ. Однако в США подозревают, что втайне Пхеньян все же продолжает разработку межконтинентальных баллистических ракет, способных достичь территории Штатов.

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