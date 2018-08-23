КНДР приостановила демонтаж ракетного полигона Сохэ
Американские наблюдатели заметили, что Северная Корея приостановила демонтаж испытательного ракетного полигона Сохэ в западной провинции страны Пхёнан-Пукто. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на отчет исследовательской группы 38 Notrh при университете им. Джонса Хопкинса, которая отслеживает ракетно-ядерную деятельность КНДР.
Такие выводы были сделаны на основании спутниковых снимков полигона, который начали разбирать месяц назад. Отмечается, что работы на испытательном стенде и стартовой площадке не ведутся как минимум с 3 августа, никаких видимых изменений с тех пор не произошло. Фрагменты уже разобранных конструкций так и лежат на земле, их никуда не вывезли.
Спутниковые снимки полигона Сохэ, подтверждающие, что демонтаж объектов началсяФото: REUTERS
Фото: REUTERS
Как ранее писал сайт kp.ru, в КНДР ответственно отнеслись к подписанному Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном соглашению, и приступили к выполнению его ключевых пунктов. Так, начался демонтаж двух главных ракетных объектов Северной Кореи – испытательных полигонов Пхунгери и Сохэ. Однако в США подозревают, что втайне Пхеньян все же продолжает разработку межконтинентальных баллистических ракет, способных достичь территории Штатов.
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