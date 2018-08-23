В Белом доме для переговоров с Москвой установили российские средства связи
Для прямых переговоров между Вашингтоном и Москвой в Белом доме установили средства связи, сделанные в России. Об этом рассказал журналистам представитель госкорпорации «Ростех», уточнив, что комплекс шифрованной связи разработан концерном «Автоматика».
«Комплекс шифрованной связи для высшего руководства страны, который вобрал в себя лучшие достижения шифраторостроения, был протестирован специалистами США и рекомендован ими для оснащения прямой линии Москва – Вашингтон», - подчеркнул он.
По словам представителя госкорпорации, все годы существования прямой линии между странами используется только аппаратура российского производства. Он также отметил, что входящий в «Ростех» концерн «Автоматика» разработал и произвел десятки модификаций шифроаппаратов, систем и комплексов шифрованной связи.
«Аппараты производства «Автоматики» надежно работают в офисах, в поездах и в самолетах, обеспечивая высших должностных лиц системой надежного оперативного управления страной», - приводит его слова РИА Новости.