В Белом доме для переговоров с Москвой установили российские средства связи

СЕГОДНЯ 05:32 2018-08-23T05:39:38+03:00

В Белом доме установили российские средства связи для переговоров с Москвой Фото: REUTERS

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Для прямых переговоров между Вашингтоном и Москвой в Белом доме установили средства связи, сделанные в России. Об этом рассказал журналистам представитель госкорпорации «Ростех», уточнив, что комплекс шифрованной связи разработан концерном «Автоматика».

«Комплекс шифрованной связи для высшего руководства страны, который вобрал в себя лучшие достижения шифраторостроения, был протестирован специалистами США и рекомендован ими для оснащения прямой линии Москва – Вашингтон», - подчеркнул он.

По словам представителя госкорпорации, все годы существования прямой линии между странами используется только аппаратура российского производства. Он также отметил, что входящий в «Ростех» концерн «Автоматика» разработал и произвел десятки модификаций шифроаппаратов, систем и комплексов шифрованной связи.

«Аппараты производства «Автоматики» надежно работают в офисах, в поездах и в самолетах, обеспечивая высших должностных лиц системой надежного оперативного управления страной», - приводит его слова РИА Новости.