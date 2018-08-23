Погода в Москве на 23 августа 2018 года: температура воздуха составит +21 градус

СЕГОДНЯ 07:11 2018-08-23T07:12:16+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 23 августа 2018 года

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В целом, погода в Москве на 23 августа 2018 года будет солнечной, однако временами возможна небольшая облачность. Осадков в четверг не ожидается, как и сильного ветра.

Его потоки западного и северо-западного направлений в дневные и ночные часы будут развивать скорость в 3-8 м/c, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Температура воздуха в светлое время суток составит от 19 до 21 градуса тепла. Ночью будет значительно холоднее - 8..10 градусов. Атмосферное давление остановится на показателе в 753 миллиметра ртутного столба, утверждают синоптики.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что после нагрянувшего в столицу во вторник холодного атмосферного фронта циклона тепло вернется в город лишь в пятницу. Все выходные столбики термометров будут держаться в пределах 25...26 градусов.