2018-08-23T07:29:30+03:00
Происшествия

В Японии взорвался грузовик с порохом: судьба водителя пока неизвестна

Инцидент произошел в карьере, где добывается щебень
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сотрудники пожарной службы продолжают бороться с огнемСотрудники пожарной службы продолжают бороться с огнемФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Мощный взрыв прогремел в четверг, 23 августа, на заводе, расположенном в карьере по добыче щебня в японской префектуре Ибараки. По данным местных правоохранителей, взорвался грузовик, груженный порохом.

В настоящий момент на месте инцидента работают пожарные и полицейские. Установить связь с водителем грузовика пока не удается, его судьба неизвестна. Другие рабочие находились на безопасном расстоянии от места происшествия, а потому не пострадали. Между тем, взрыв был такой силы, что его волной выбило стекла в близлежащих домах.

Полиция продолжает расследование инцидента, передает телеканал NHK.

Напомним, что в конце прошлого года в Южной Корее взорвался грузовик с топливом. Водитель транспортного средства просто не справился с управлением и на большой скорости протаранил несколько попутных автомобилей. В результате бензин воспламенился, произошел взрыв. Тогда погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще один человек серьезно пострадал, передает сайт kp.ru.

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