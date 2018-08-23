2018-08-23T07:37:21+03:00
Экономика

На улучшение жилищных условий россиян потратят 1 млрд рублей

В нацпроект «Жилье и городская среда» будет заложено формирование комфортной городской среды, расселение аварийного жилья и многое другое
Ася РОМАНЧУК
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На улучшение жизни россиян выделят почти 1 млрд рублейНа улучшение жизни россиян выделят почти 1 млрд рублейФото: Екатерина РОМАНОВА
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Почти один миллиард рублей Минстрой просит выделить из госказны на улучшение жилищных условий россиян. Деньги пойдут на расселение аварийного жилья – 311 млн рублей, формирование комфортной городской среды - 362 млрд рублей, на развитие жилищных программ – 271 млрд рублей.

Общая сумма финансирования программы составит 944,2 млрд рублей.

Деньги будут выделены в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», а исполнить все предписания, которые указаны в паспорте проекта нужно к 2024 году.

Материалы за подписью заместителя министра строительства и ЖКХ Юрия Гордеева направлена в Минфин, Минэкономразвития, Минвостокразвития, министерство по делам Северного Кавказа и госкорпорацию Фонд ЖКХ.

К 24 августа ведомства должны будут дать свою оценку разработкам Минстроя. Документ включает в себя четыре федеральных проекта: «Ипотека», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды» и «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Куратором программы выступает вице-премьер Виталий Мутко, непосредственным руководителем — глава Минстроя Владимир Якушев, сообщает газета «Известия».

Что касается ипотеки, то планируется, что она будет стоить около 8% годовых, а общий ввод жилья превысит 120 млн кв.м. в год.

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