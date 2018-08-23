2018-08-23T07:49:41+03:00
Политика

"Вымрут все": в Раде рассказали о последствиях повышения цен на газ на Украине

По мнению депутата Вадима Рабиновича, власти и олигархи не заинтересованы в предоставлении населению топлива по себестоимости
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Киев обладает достаточными возможностями для того, чтобы цены на голубое топливо в стране не увеличивались, считают в РадеКиев обладает достаточными возможностями для того, чтобы цены на голубое топливо в стране не увеличивались, считают в РадеФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Власти Украины повышают цены на газ, который и так обходится населению недешево, поскольку хотят, чтобы все просто "вымерли". Такое мнение высказал депутат Верховной Рады Вадим Рабинович.

Он указал на то, что у Киева есть все возможности, необходимые для удержания или даже понижения цен на "голубое топливо". Так, ежегодно в стране добывается 21-26,5 млрд кубов газа, граждане потребляют около 15,4 млрд, а себестоимость составляет примерно 2,5 тысячи гривен.

Парламентарий уверен, что украинцы должны получать топливо именно по этой цене, однако власти и олигархия, по его мнению, заинтересованы в другом сценарии.

"Мы должны снизить цены в три раза за один день только благодаря одной операции. Кто мешает этому? Правительство, три-четыре олигарха и политическая воля. Им все равно, что будет. Какая им разница? Им и надо, чтобы вымерли все", — сказал Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

Напомним, что Киев обязан повысить цены на газ, чтобы выполнить требование Госдепартамента США в рамках соглашения с Международным валютным фондом по выдаче очередного транша.

Сайт kp.ru писал о том, что, по мнению заместителя главы Института национальной энергетики Александра Фролова, в таком случае население Украины просто физически не сможет оплачивать счета.

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