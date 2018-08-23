2018-08-23T08:07:40+03:00
Политика

Трамп пообещал рассмотреть возможность помилования Манафорта

Экс-главе предвыборного штаба республиканца грозит многолетнее заключение по восьми обвинениям
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Известный американский политтехнолог Пол МанафортИзвестный американский политтехнолог Пол МанафортФото: REUTERS
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал подумать над возможностью помилования бывшего главы своего предвыборного штаба Пола Манафорта.

Напомним, что накануне присяжные заседатели суда Александрии штата Вирджиния признали известного политтехнолога виновным по восьми из 18 пунктов обвинения. Речь идет о налоговом и банковском мошенничестве, а также махинациях с объявлением банкротства.

Ранее Трамп уже высказывал мнение о данной ситуации, отмечая, что к Манафорту отнеслись даже хуже, чем к гангстеру Аль Капоне. А ведь этот политик был любимцем бывшего президента США Рональда Рейгана и сенатора-республиканца Боба Доула, передает сайт kp.ru.

По словам журналистки Fox News Эшли Эрхарт, которая брала интервью у главы государства, он может рассмотреть вопрос помилования своего экс-соратника. Такое решение уже нельзя будет обжаловать.

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