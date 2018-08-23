В «Сколково» придумали, как сделать тест ДНК дешевле

СЕГОДНЯ 08:50 2018-08-23T08:50:57+03:00

Ученые разработали методику, которая поможет удешевить процедуры исследования и сделает ее быстрее

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Российские ученые придумали, как сделать дешевле исследование на ДНК. Новая методика позволяет брать образцы для генетического тестирования по экономной технологии.

Это позволит серьезно сэкономить бюджет тех, кто хочет провести исследование, например, установить родственные связи.

Технология будет востребована у судебно-медицинских лабораторий. Сейчас подразделения перегружены и за счет длительности проведения теста образуются огромные очереди.

Сейчас генетический тест основан на методе ПЦР (полимеразная цепная реакция) - процедура очень дорогостоящая, составляет примерно 30% от общей стоимости исследования. Российские ученые смогли найти вариант, как обойти один из ключевых этапов в ПЦР и сразу выйти на анализ ДНК. Это сможет в разы сократить время проведения исследования, а значит и его стоимость.

Кстати, только криминалисты в России сегодня проводят около 300 тыс. генетических исследований в год. А из-за поправок к закону о геномной регистрации граждан, которые позволят вносить в базы тесты ДНК преступников, уже через пару лет количество тестов может возрасти до миллиона в год, пишет газета «Известия».