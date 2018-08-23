Парламент Чехии назвал вторжением ввод войск в страну в 1968 году

СЕГОДНЯ 08:52 2018-08-23T08:52:30+03:00

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В Чехии назвали актом иностранного вторжения события августа 1968 года, когда войска Варшавского Договора (СССР, ГДР, Польши, Венгрии и Болгарии) вошли в Чехословацкую Социалистическую Республику. Соответствующее постановление было принято Палатой депутатов в среду, 22 августа.

Инициатором процесса стал христианский демократ Ян Бартошек. Он приурочил обсуждение данного вопроса к 50-летию вступления войск ВД в ЧССР.

"Палата депутатов декларирует, что вторжение войск пяти государств-членов ВД в августе 1968 года в Чехословакию было актом нападения и последующей оккупации. Оно противоречило нормам международного права", - говорится в документе.

Уточняется, что за принятие политического заявления проголосовали 145 парламентариев, еще 11 воздержались. Высказываться против никто не стал, передает CTK.

Напомним, что ранее власти Эстонии и Латвии также заговорили о некой "советской оккупации" и заявили о намерении требовать за нее компенсации. В Кремле подчеркнули, что не признают такой трактовки истории, а о выплатах "ущерба" не может идти и речи, передает сайт kp.ru.