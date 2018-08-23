2018-08-23T09:05:36+03:00
В мире

Китай ввел ответные торговые пошлины в 25% на американские товары

Ограничительные меры затронут продукцию объёмом 16 млрд долларов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Китай ввел ответные пошлины в 25% на американские товары‍Китай ввел ответные пошлины в 25% на американские товары‍Фото: REUTERS
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Китай ввел 25-процентные пошлины на ряд американских товаров на общую сумму 16 млрд долларов. Такие меры стали ответом на аналогические действия Соединенных Штатов.

"Китай был вынужден принять контрмеры после того, как США подняли тарифы на китайские товары объемом 16 млрд долларов", - цитирует People's Daily представителя министерства торговли.

Между тем, по данным таможенно-тарифной комиссии Государственного Совета КНР, меры вступили в силу уже в четверг, 23 августа, в 07:01 по мск.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Пекин решил обратиться с жалобой во Всемирную торговую организацию. Власти страны уверены, что своими действиями США нарушают не только принципы работы ВТО, но также законные права и интересы Китая.

Напомним, что в этот четверг Вашингтон ввел новые 25-процентные пошлины на 279 наименований товаров. При этом мнения других государств не учитывались.

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