2018-08-23T09:38:40+03:00
Происшествия

К Японии приближается очередной тайфун: отменены авиарейсы, остановлены паромы и поезда

Жителей островов Хонсю и Сикоку предупредили о необходимости подготовиться к эвакуации
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Приближающийся к Японии мощный тайфун «Симарон» несет с собой проливные дожди и сильный ветерПриближающийся к Японии мощный тайфун «Симарон» несет с собой проливные дожди и сильный ветерФото: REUTERS
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В Японии готовятся к приближению очередного мощного тайфуна, получившего имя «Симарон». На западе страны отменяются авиарейсы, прервано паромное сообщение, приостановлено железнодорожное движение.

К этому часу, по данным телеканала NHK, японские компании отменили как минимум полторы сотни внутренних рейсов, между островом Сикоку и соседними префектурами не ходят паромы, а на западе острова Хонсю не выйдут в путь около 100 пассажирских поездов.

Жителей многих районов обоих островов местные власти предупредили о возможной эвакуации при угрозе наводнений и оползней, порекомендовав быть готовыми спешно покинуть свои дома. По прогнозам метеорологов, «Симарон» приблизится к Сикоку с юга уже в четверг вечером, а потом пересечет западную часть страны и уйдет в Японское море. Тайфун движется со скоростью 35 километров в час, а скорость ветра в его центре достигает 45 м/с. Ожидается, что он принесет с собой сильные ливни, в некоторых районах Японии может выпасть от 800 до 1000 мм осадков.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в июле и августе на страну Восходящего Солнца обрушились несколько тайфунов и тропических штормов. Из-за оползней и наводнений, вызванных «Прапируном», в начале июля погибли свыше 220 человек. Более других от стихии пострадали префектуры Хиросима, Осака, Окаяма и Эхиме. Именно этим регионам угрожает опасность и в этот раз.

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