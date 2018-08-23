2018-08-23T09:23:50+03:00
В мире

США признались в нехватке экспертов для борьбы с хакерами

Более того, многие специалисты просто не успевают обрабатывать огромный объем киберданных
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Соединенные Штаты нуждаются в экспертах по борьбе с "противниками" в киберпространствеСоединенные Штаты нуждаются в экспертах по борьбе с "противниками" в киберпространствеФото: EAST NEWS
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Соединенные Штаты испытывают недостаток квалифицированных специалистов для обеспечения кибербезопасности. Такое заявление сделала представитель офиса директора национальной разведки Ланая Джонс.

США нет достаточного числа кибер-аналитиков, чтобы соперничать с противниками. Это очень беспокоит", — сказала она во время вашингтонской конференции по кибербезопасности.

Между тем, представитель ФБР Джон Адамс посетовал на то, что даже увеличением количества сотрудников проблему не решить. У специалистов просто не хватает времени и способностей на обработку огромного объема данных. Однако в ведомстве нашли способ исправить ситуацию - развить систему искусственного интеллекта.

По словам Адамса, уже сейчас разведывательная служба работает над созданием самообучающихся машин, которые способны отслеживать аномальную активность в киберпространстве. Также разрабатываются компьютерные программы, предназначенные для обработки больших объемов информации, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне вице-президент США Майкл Пенс призвал Конгресс выделить рекордные 15 млрд долларов из федерального бюджета на создание нового агентства для противодействия кибератакам. По его словам, целью хакеров становятся, в основном, ключевые отрасли промышленности, энергетический сектор и торговые секреты, которые необходимо защитить.

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