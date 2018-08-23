Deutsche Bank пригрозил разорвать отношения с правительством России

СЕГОДНЯ 10:07 2018-08-23T10:07:16+03:00

Такие меры могут быть приняты в случае отказа кабмина предоставить некую новую информацию о себе

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Лондонское подразделение немецкого Deutsche Bank пригрозило разорвать деловые отношения с российским правительством в случае, если оно не предоставит новую информацию о себе. Соответствующее письмо было направлено кабмину еще 27 июня.

В документе уточняется, что Deutsche Bank всегда анализирует предоставляемые им услуги и документы в рамках практики Know your customer ("знай своего клиента"). Эта система подразумевает идентификацию фирмы и получения информации о ней для предотвращения отмывания средств и финансирования терроризма.

При этом политика финансового учреждения и постановления регуляторов требуют периодического обновления этих данных. Поэтому банк в праве просить правительство РФ предоставить дополнительную документацию.

"Невозможность получить самую свежую информацию от вашей фирмы может потребовать от нас прекратить наши деловые отношения", - цитируют "Ведомости" текст документа.

Примечательно, что банк просил правительство связаться с их руководством в течение 30 дней, однако этот срок истек еще в июле. В министерстве финансов России подчеркнули, что других подобных запросов от Deutsche Bank больше не поступало.

Напомним, что в 2015 году немецкий банк сообщил о прекращении деятельности в нашей стране своего отдела по корпоративному финансированию и торговле ценными бумагами Тогда такое решение объяснили пересмотром географии присутствия, передает сайт kp.ru.