2018-08-23T10:22:13+03:00
Политика

Трамп поздравил Порошенко с 27-й годовщиной независимости Украины

Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон всегда будет стоять рядом с Киевом
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент СШа Дональд Трамп и украинский глава Петр ПорошенкоПрезидент СШа Дональд Трамп и украинский глава Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп от себя лично и от народа Америки поздравил своего коллегу Петра Порошенко с Днем независимости Украины.

Хозяин Белого дома пожелал отмечающей годовщину стране мирного, благополучного и успешного года, а также подчеркнул, что ее гражданам есть чем гордиться. В качестве примера Трамп привел "растущую экономику и Вооруженные силы", которые якобы находятся на самом пике своей мощи.

"Помните, пожалуйста, что Соединенные Штаты всегда будут стоять рядом с Украиной, в то время, когда она защищает свой суверенитет и территориальную целостность в рамках международно признанных границ", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента незалежной.

В послании отмечается, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев в сфере укрепления демократических институтов, развитии верховенства права, а также в борьбе с коррупцией и стимулировании роста экономики.

Напомним, что в пятницу, 24 августа, в украинской столице пройдет военный парад, приуроченный к 27-летней годовщине независимости государства. В Верховной Раде заявили, что масштаб мероприятия будет настолько "грандиозным", что непременно вызовет "землетрясение" в России, передает сайт kp.ru.

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