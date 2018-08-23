2018-08-23T10:41:51+03:00
В мире

Порошенко извинился за порождение "завышенных ожиданий" по Донбассу

Президент Украины признал, что его обещания по срокам завершения силовой операции на востоке страны были невыполнимыми
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Украинский президент Петр Порошенко позирует с военнослужащимиУкраинский президент Петр Порошенко позирует с военнослужащимиФото: REUTERS
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Президент Украины Петр Порошенко извинился перед гражданами своей страны за то, что давал невыполнимые обещания по срокам завершения силовой операции в Донбассе. Такое заявление глава государства сделал, выступая на торжественной церемонии поднятия государственного флага в Днепре.

"Более чем четыре года тому назад я заявил, что АТО будет продолжаться часы, а не месяцы. Теперь уже не так важно, в каком контексте те слова были сказаны <...> Жалею, что породил завышенные ожидания. Искренне извиняюсь, что дал надежду, которая не сбылась. Обидно, что дал обещание, которое не свершилось. Прошу за это извинения", - цитирует "Интерфакс" Порошенко.

Напомним, что совсем недавно президент Украины попытался снять с себя ответственность за начало вооруженных действий на востоке страны и переложить ее на Россию. При этом он признал, что многие киевские политики и чиновники поддерживают позицию главы РФ Владимира Путина по данному вопросу, однако отказался принимать предложенные Москвой инициативы по нормализации ситуации в Донбассе, передает сайт kp.ru.

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