2018-08-23T11:16:59+03:00
Политика

Россия перестанет закупать американскую электронику

Такие же меры коснутся комплектующих двойного значения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Россия начнет закупать электронные устройства и комплектующие двойного значения в Китае и других странахРоссия начнет закупать электронные устройства и комплектующие двойного значения в Китае и других странахФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россия перестанет закупать американские электронные устройства и комплектующие двойного назначения, раз уж Вашингтон решил пригрозить введением ограничений на их поставки. Такое заявление сделал заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев.

Напомним, США еще в начале этого месяца анонсировали введение новых антироссийских санкций. Они должны были вступить в силу в среду, 22 августа, однако никакого соответствующего документа опубликовано так и не было. Между тем, речь идет, прежде всего, о введении ограничений на экспорт современных технологий, передает сайт kp.ru.

"Мы в любом случае будем отказываться от всех американских комплектующих, раз уж звоночек такой прозвенел. <...> Есть аналогичные образцы того, что мы закупаем у США, и у третьих стран, в том числе КНР", - цитирует РИА Новости сенатора.

Кондрантьев напомнил, что оружейный рынок построен на универсальном круговом обмене, а потому выход из ситуации будет найден в любом случае.

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