2018-08-23T11:49:34+03:00
Спорт

СМИ узнали о планах "Реала" отдать украинского вратаря Лунина в аренду "Леганесу"

19-летний голкипер был куплен у "Зари" нынешним летом
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Вратарь "Реала" Андрей Лунин.Вратарь "Реала" Андрей Лунин.Фото: REUTERS
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Перешедший нынешним летом из луганской "Зари" в мадридский "Реал" молодой вратарь Андрей Лунин может в ближайшее время сменить команду. 19-летний голкипер готовится к переезду в клуб "Леганес" на правах аренды на один год, пишет Marca.

Отметим, что в команде уже есть два высококлассных вратаря - игравший уже и так до этого Кейлор Навас и Тибо Куртуа, переехавший из "Челси". Лунин же провел за "Реал" этим летом ряд товарищеских матчей.

Напомним, что украинский вратарь обошелся "Реалу" в 8,5 миллионов евро. В прошлом сезоне голкипер Лунин был назван лучшим игроком луганской "Зари".

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