СМИ узнали о планах "Реала" отдать украинского вратаря Лунина в аренду "Леганесу"

СЕГОДНЯ 11:49 2018-08-23T11:49:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Перешедший нынешним летом из луганской "Зари" в мадридский "Реал" молодой вратарь Андрей Лунин может в ближайшее время сменить команду. 19-летний голкипер готовится к переезду в клуб "Леганес" на правах аренды на один год, пишет Marca.

Отметим, что в команде уже есть два высококлассных вратаря - игравший уже и так до этого Кейлор Навас и Тибо Куртуа, переехавший из "Челси". Лунин же провел за "Реал" этим летом ряд товарищеских матчей.

Напомним, что украинский вратарь обошелся "Реалу" в 8,5 миллионов евро. В прошлом сезоне голкипер Лунин был назван лучшим игроком луганской "Зари".