Волна убийств произошла на популярном морском курорте
На улицах популярного курортного города Мексики — Канкуна — с начала недели обнаружено восемь мертвых тел. Первые трупы — тела мужчины и женщины — были найдены в понедельник, 20 августа. Их нашли в такси, припаркованном возле крупного торгового комплекса в центре города.
Отмечается, что водитель машины успел скрыться с места преступления еще до приезда полиции. В результате, стражам порядка до сих пор не удалось разыскать его.
Позже полиция обнаружила еще нескольких погибших. Двоих преступники убили, а их тела расчленили и расфасовали по пакетом. Еще четверых — застрелили, пишет сайт телеканала «Звезда».
Отмечается, что все трупы были найдены в жилой части города. На территории пляжей и гостиничных комплексов сохраняется безопасная обстановка.
В настоящее время полиция ведет сбор улик и разыскивает преступников.
Напомним, аналогичная волна убийств произошла в Канкуне весной этого года. В апреле за 36 часов в городе было убило 36 человек. Государственный департамент США уже опубликовал памятку, в которой советует туристам «проявлять большую осторожность в Мексике из-за преступности».