2018-08-23T11:54:04+03:00
Происшествия

Волна убийств произошла на популярном морском курорте

На этой неделе в Мексике были убиты 8 человек
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
В Канкуне произошла волна убийствВ Канкуне произошла волна убийствФото: Юлия СМИРНОВА
Изменить размер текста:

На улицах популярного курортного города Мексики — Канкуна — с начала недели обнаружено восемь мертвых тел. Первые трупы — тела мужчины и женщины — были найдены в понедельник, 20 августа. Их нашли в такси, припаркованном возле крупного торгового комплекса в центре города.

Отмечается, что водитель машины успел скрыться с места преступления еще до приезда полиции. В результате, стражам порядка до сих пор не удалось разыскать его.

Позже полиция обнаружила еще нескольких погибших. Двоих преступники убили, а их тела расчленили и расфасовали по пакетом. Еще четверых — застрелили, пишет сайт телеканала «Звезда».

Отмечается, что все трупы были найдены в жилой части города. На территории пляжей и гостиничных комплексов сохраняется безопасная обстановка.

В настоящее время полиция ведет сбор улик и разыскивает преступников.

Напомним, аналогичная волна убийств произошла в Канкуне весной этого года. В апреле за 36 часов в городе было убило 36 человек. Государственный департамент США уже опубликовал памятку, в которой советует туристам «проявлять большую осторожность в Мексике из-за преступности».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В России создают самообучающиеся боевые беспилотники
Родные Сергея Скрипаля подозревают, что его уже нет в живых
Аналитик назвал письмо от Deutsche Bankа ошибкой
В Credit Suisse опровергли заморозку российских активов
Неизвестный напал с ножом на прохожих в пригороде Парижа
Курс доллара обновил максимум 2018 года
СМИ узнали о планах "Реала" отдать украинского вратаря Лунина в аренду "Леганесу"
В Раде призвали привлечь "союзников с Кавказа" к уничтожению Крымского моста
Россия перестанет закупать американскую электронику
Порошенко извинился за порождение "завышенных ожиданий" по Донбассу
Трамп поздравил Порошенко с 27-й годовщиной независимости Украины
Deutsche Bank пригрозил разорвать отношения с правительством России
Бен Аффлек согласился пройти еще один курс лечения от алкоголизма
США признались в нехватке экспертов для борьбы с хакерами
К Японии приближается очередной тайфун: отменены авиарейсы, остановлены паромы и поезда
Китай ввел ответные торговые пошлины в 25% на американские товары
Парламент Чехии назвал вторжением ввод войск в страну в 1968 году
В «Сколково» придумали, как сделать тест ДНК дешевле
Радиоактивные отходы будет утилизировать робот за 20 млн рублей
Китай инициирует спор в ВТО из-за введения США новых торговых пошлин
Президентскому Ил-96-300 еще на два года оставят в строю
Трамп пообещал рассмотреть возможность помилования Манафорта
"Вымрут все": в Раде рассказали о последствиях повышения цен на газ на Украине
На улучшение жилищных условий россиян потратят 1 млрд рублей
В Японии взорвался грузовик с порохом: судьба водителя пока неизвестна
Погода в Москве на 23 августа 2018 года: температура воздуха составит +21 градус
Трамп: Моя единственная ошибка – победа на выборах президента США