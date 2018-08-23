2018-08-23T11:56:29+03:00
Экономика

Курс доллара обновил максимум 2018 года

В четверг, 23 августа, американская валюта торгуется по 68,59 рубля
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Несмотря на изменчивость курса рубля финансовая система России абсолютно стабильнаяНесмотря на изменчивость курса рубля финансовая система России абсолютно стабильнаяФото: REUTERS
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Курс доллара продолжает бить рекорды. В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 23 августа, он прибавил 56 копеек и достиг отметки в 68,59 рубля. Таким образом американская валюта обновила максимум с начала года, установленный 13 августа, а также двухлетний рекорд от 18 апреля 2016-го.

Между тем, курс евро, согласно данным биржи, также продолжает расти. В начале торгов он прибавил 41 копейку - до 79,31 рубля.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в среду рекорды била уже европейская валюта. Так, ее стоимость оценивалась в 78,93 рубля. Последний раз такие показатели наблюдались лишь в начале апреля 2018 года. Доллар же торговался по курсу 68,01 рубля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заверил, что поводов для беспокойства пока нет, и финансовая система страны абсолютно стабильна.

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