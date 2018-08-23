В Credit Suisse опровергли заморозку российских активов
Представитель швейцарского банка Credit Suisse Анна Секстон опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что российские счета были заморожены. Она подчеркнула, что в рамках исполнения санкционной политики международных регуляторов была проведена простая реклассификация, которая никак не скажется на клиентов, не находящихся под ограничениями.
"Вслед за недавними санкциями США и введенными регулятором ограничениями, Credit Suisse реклассифицировал некоторые затронутые активы из активов под управлением в активы под хранением. Эта реклассификация не означает заморозку активов", — сказала Секстон.
По ее словам, речи о каких-либо финансовых потерях со стороны клиентов также не идет. Банк остается привержен дальнейшему сотрудничеству с нашей страной, передает РИА Новости.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что о заморозке связанных с Россией активов сообщили в агентстве Reuters. По их данным, банк Credit Suisse заблокировал в среднем около 5 млрд долларов.