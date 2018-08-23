В Credit Suisse опровергли заморозку российских активов

СЕГОДНЯ 12:26 2018-08-23T12:28:13+03:00

Банком была проведена простая реклассификация, которая не подразумевает никаких потерь со стороны клиентов

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Представитель швейцарского банка Credit Suisse Анна Секстон опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что российские счета были заморожены. Она подчеркнула, что в рамках исполнения санкционной политики международных регуляторов была проведена простая реклассификация, которая никак не скажется на клиентов, не находящихся под ограничениями.

"Вслед за недавними санкциями США и введенными регулятором ограничениями, Credit Suisse реклассифицировал некоторые затронутые активы из активов под управлением в активы под хранением. Эта реклассификация не означает заморозку активов", — сказала Секстон.

По ее словам, речи о каких-либо финансовых потерях со стороны клиентов также не идет. Банк остается привержен дальнейшему сотрудничеству с нашей страной, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что о заморозке связанных с Россией активов сообщили в агентстве Reuters. По их данным, банк Credit Suisse заблокировал в среднем около 5 млрд долларов.