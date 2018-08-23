Аналитик назвал письмо от Deutsche Bankа ошибкой

СЕГОДНЯ 12:29 2018-08-23T12:29:45+03:00

Лондонское представительство Deutsche Bankа пообещало разорвать отношения с РФ, если не будет предоставлена определенная информация

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Письмо, которое было адресовано правительству РФ от лондонского представительства немецкого Deutsche Bankа, сегодня одна из обсуждаемых тем в экономических и политических кругах. Эксперты пытаются понять: это ошибка или провокация?

Многие уверены, что произошло недоразумение, допущен ряд ошибок. Во-первых, адресат не тот: правительство не отвечает за исполнение закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Письмо должно быть направлено в ЦБ.

Во-вторых, российское правительство названо «фирмой».

- Лондонскому отделению немецкого банка могла показаться подозрительной работа одной из фирм России, но с адресатом и содержанием уточняющего письма просто ошиблись, — цитирует ФАН слова кандидата экономических наук Международного банковского института Александра Щелканова.

Сайт kp.ru сообщал о том, что в правительство РФ пришло письмо от немецкого банка с предупреждением. Банкиры предлагают предоставить информацию о правительстве страны, а если требование будет не выполнено, то допускают вероятность прекращения банковских отношений с РФ.

В документе уточняется, что Deutsche Bank всегда анализирует предоставляемые им услуги и документы в рамках практики Know your customer ("знай своего клиента"). Эта система подразумевает идентификацию фирмы и получения информации о ней для предотвращения отмывания средств и финансирования терроризма.