Родные Сергея Скрипаля подозревают, что его уже нет в живых

СЕГОДНЯ 12:40 2018-08-23T12:40:00+03:00

Отравленный в британском Солсбери шпион и его дочь Юлия не выходят на связь с родными с конца июля

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Родственники отравленного в британском городе Солсбери шпиона Сергея Скипаля не исключают того, что мужчины уже может не быть в живых. Об этом рассказала его племянница Виктория Скрипаль.

По словам женщины, последний раз дочь ее дяди Юлия связывалась с родными в день рождения бабушки Елены Яковлевны, в конце июля. Сам Сергей Скрипаль тогда не смог поздравить свою мать, поскольку у него в горле была трахеостома, мешающая разговаривать.

Девушка обещала, что через несколько дней трубку уберут и тогда отец позвонит родным. Однако этого так и не произошло. Более того, сама Юлия Скрипаль также перестала выходить на связь. Это лишь усилило опасения Виктории касательно того, что состояние ее дяди могло ухудшиться.

"Юля сказала, что через три дня папа сможет позвонить, что у него есть большое желание. Мы ждем, особенно бабушка, она очень ждет звонка от сына… Он хороший человек. Он любит свою мать и при любой удобной возможности он бы ей позвонил", - цитирует РИА Новости племянницу Скрипаля.

Она подчеркнула, что странным выглядит и отсутствие фотографий ее дяди в прессе. Женщина разговаривала с журналистами и выяснила, что никому из них так и не удалось проникнуть в больницу в Солсбери или хотя бы разговорить работающих там врачей.

Напомним, что Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены 4 марта в небольшом британском городке. Медики обнаружили следы воздействия на них неким нервно-паралитическим веществом, и Лондон сразу же обвинил в случившемся Москву. Никаких доказательств этого представлено так и не было.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Виктория Скрипаль уже несколько раз пыталась получить визу, чтобы навестить родных в больнице, но власти Британии отказали ей в оформлении документов. Теперь в королевство собирается мать пострадавшего мужчины.