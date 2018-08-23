В России создают самообучающиеся боевые беспилотники

СЕГОДНЯ 12:43 2018-08-23T12:43:39+03:00

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В России по заказу Министерства обороны создаются беспилотники, которые способны выполнять задачи, в том числе, и без участия оператора. Такие системы в случае необходимости будут самостоятельно находить площадку, защищать информацию, а после этого отправлять закодированные данные на базу о своем местоположении.

Как отметил врио начальника главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны РФ Роман Кордюков, в настоящее время Министерство обороны активно проводит исследования самообучающихся беспилотных систем, которые способы продолжать операцию уже без участия операторов. Об этом во время форума «Армия-2018» он рассказал корреспонденту сайта телеканала «Звезда».

Кордюков добавил, что ведомство уделяет большое внимание высокой технологичности новых изделий. Многие современные машины создаются с использованием новейших технологий.