2018-08-23T12:52:53+03:00
Политика

Переговоры Патрушева и Болтона стартовали в Женеве

Ожидается, что встреча продлится около трех-четырех часов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Секретарь Совета безопасности России Николай ПатрушевСекретарь Совета безопасности России Николай ПатрушевФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В четверг, 23 августа, в Женеве началась встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона.

Переговоры проходят в постоянном представительстве Соединенных Штатов при местном отделении ООН. Журналистов не пустили в зал, поэтому беседа политиков состоится в закрытом режиме.

По данным ТАСС, с российской стороны в переговорах принимает участие также заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Ожидается, что обмен мнениями займет около трех-четырех часов.

Сайт kp.ru писал о том, что Патрушев прибыл в Женеву еще в среду, 22 августа. В его планах обсудить с американским коллегой вопросы взаимоотношений между нашими странами, а также ситуации в Сирии и на Украине. Кроме того, будет затронута стратегическая стабильность и региональная безопасность

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