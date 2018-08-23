2018-08-23T13:06:20+03:00
Общество

Суд отказал Захарченко в пересмотре решения об изъятых у него миллиардах

Все конфискованные у полковника средства уже поступили на счет Казначейства России
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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ФОТО: Оперативная съемка, предоставлено kommersant.ru + Павел КЛОКОВФОТО: Оперативная съемка, предоставлено kommersant.ru + Павел КЛОКОВ
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Защите бывшего заместителя начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко было отказано в пересмотре иска об изъятых у него денежных средствах и имуществе на общую сумму в 9 млрд рублей. Такой вердикт вынес Никулинский суд Москвы в четверг, 23 августа, не найдя оснований для отмены решения предыдущей инстанции.

"На момент рассмотрения иска об изъятии имущества в доход государства у суда первой инстанции не было сведений о том, что часть этого имущества уже не относится к уголовному делу. Кроме того, уголовное судопроизводство не относится к гражданском", - цитирует ТАСС судью.

Напомним, что в конце июля этого года расследование уголовного дела в отношении Дмитрия Захарченко наконец-то было завершено. Так, полковник обвиняется в получении двух взяток и воспрепятствовании проведению предварительных следственных действий.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на данный момент все конфискованные 9 млрд рублей подсудимого уже перечислены на счет Казначейства России.

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