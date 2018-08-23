Число жертв вооруженного нападения под Парижем возросло до двух человек
Число жертв вооруженного нападения под Парижем возросло до двух человек. Также известно об одном пострадавшем. Такое заявление сделали в префектуре полиции департамента Ивелин региона Иль-де-Франс.
Напомним, что в четверг, 23 августа, неизвестный мужчина набросился с ножом на прохожих в парижском пригороде Траппес недалеко от Версаля. Изначально сообщалось о двух погибших и двух тяжело раненых, передает сайт kp.ru.
Уже сейчас известно, что во время операции по обезвреживанию преступника правоохранителям пришлось его застрелить. О гибели злоумышленника сообщается в Twitter местной полиции.
По данным агентства Reuters, ответственность за случившееся на себя взяла запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство". Очевидцы инцидента утверждают, что слышали, как нападающий кричал "Аллах Акбар".