2018-08-23T13:20:31+03:00
Происшествия

Число жертв вооруженного нападения под Парижем возросло до двух человек

Ответственность за случившееся уже взяла себя запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Правоохранители ликвидировали преступникаПравоохранители ликвидировали преступникаФото: REUTERS
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Число жертв вооруженного нападения под Парижем возросло до двух человек. Также известно об одном пострадавшем. Такое заявление сделали в префектуре полиции департамента Ивелин региона Иль-де-Франс.

Напомним, что в четверг, 23 августа, неизвестный мужчина набросился с ножом на прохожих в парижском пригороде Траппес недалеко от Версаля. Изначально сообщалось о двух погибших и двух тяжело раненых, передает сайт kp.ru.

Уже сейчас известно, что во время операции по обезвреживанию преступника правоохранителям пришлось его застрелить. О гибели злоумышленника сообщается в Twitter местной полиции.

По данным агентства Reuters, ответственность за случившееся на себя взяла запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство". Очевидцы инцидента утверждают, что слышали, как нападающий кричал "Аллах Акбар".

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