СК России разрешил полякам осмотреть обломки самолета Леха Качиньского
Следственный комитет России удовлетворил запрос компетентных органов Польши о проведении дополнительного осмотра обломков самолета Ту-154М, который потерпел крушение под Смоленском в апреле 2010 года. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По ее словам, осмотр запланирован на период с 3 по 7 сентября 2018 года. В ходе него польским представителям будут предоставлены агрегаты, подузлы и конструктивные элементы лайнера.
"Осмотр будет производиться опытными следователями центрального аппарата ведомства с участием сотрудников Главного управления криминалистики с применением всей необходимой для фиксации его хода и результатов криминалистической техники", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Уточняется, что все результате осмотра позже будут переданы польской стороне в установленном законодательством порядке.
Напомним, что пассажирский самолет Ту-154М ВВС Польши потерпел крушение при заходе на посадку на аэродром Смоленск (Северный). В результате трагического инцидента погибли 8 членов экипажа и 88 пассажиров, в том числе президент республики Лех Качиньский.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что, по мнению специалистов Межгосударственного авиационного комитета, причиной авиакатастрофы стали неверные действия пилотов, которые решили совершить посадку, несмотря на сильный туман.
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