СК России разрешил полякам осмотреть обломки самолета Леха Качиньского

СЕГОДНЯ 13:37 2018-08-23T13:38:07+03:00

Еще в 2011 году МАК назвал причиной крушения президентского борта решение экипажа осуществлять посадку в густом тумане Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хранящиеся в Смоленски элементы Ту-154М будут представлены представителям республики в период с 3 по 7 сентября

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Следственный комитет России удовлетворил запрос компетентных органов Польши о проведении дополнительного осмотра обломков самолета Ту-154М, который потерпел крушение под Смоленском в апреле 2010 года. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, осмотр запланирован на период с 3 по 7 сентября 2018 года. В ходе него польским представителям будут предоставлены агрегаты, подузлы и конструктивные элементы лайнера.

"Осмотр будет производиться опытными следователями центрального аппарата ведомства с участием сотрудников Главного управления криминалистики с применением всей необходимой для фиксации его хода и результатов криминалистической техники", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Уточняется, что все результате осмотра позже будут переданы польской стороне в установленном законодательством порядке.

Напомним, что пассажирский самолет Ту-154М ВВС Польши потерпел крушение при заходе на посадку на аэродром Смоленск (Северный). В результате трагического инцидента погибли 8 членов экипажа и 88 пассажиров, в том числе президент республики Лех Качиньский.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что, по мнению специалистов Межгосударственного авиационного комитета, причиной авиакатастрофы стали неверные действия пилотов, которые решили совершить посадку, несмотря на сильный туман.