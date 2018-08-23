Письмо Deutsche Bank к правительству России носило "рутинный характер"

СЕГОДНЯ 13:47 2018-08-23T13:47:38+03:00

На самом деле у немецкого банка "нет никакой обеспокоенности" по отношению к нашему кабмину

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Немецкий Deutsche Bank на самом деле не испытывает никакой обеспокоенности деятельности российского правительства. Такое мнение высказал источник в банковской сфере.

Напомним, как сообщал ранее сайт kp.ru, несколько месяцев назад в кабинет министров РФ пришло письмо от лондонского представительства немецкого банка с предупреждением. Банкиры потребовали предоставить дополнительную информацию о правительстве страны и пригрозили прекратить все деловые отношения в случае невыполнения условий. Такие меры необходимы для предотвращения отмывания средств и финансирования терроризма.

"У Deutsche Bank нет никакой обеспокоенности по отношению к российскому правительству, и письмо этого банка, адресованное правительству РФ, носило совершенно рутинный характер", - передает ТАСС со ссылкой на собеседника агентства.

Между тем, эксперты также уверены, что произошло недоразумение, ведь в письме был допущен ряд ошибок. Так, документ должен был быть направлен не правительству, а Центральному Банку РФ. Более того, в тексте российский кабмин назывался "фирмой".