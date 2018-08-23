2018-08-23T14:10:17+03:00
Политика

Песков рассказал о возможном ответе России на новые санкции США

По мнению представителя Кремля, шаги властей РФ будут отвечать интересам нашей страны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Представитель Кремля Дмитрий ПесковПредставитель Кремля Дмитрий ПесковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что говорить о конкретных ответных шагах России на новые санкции США преждевременно. Однако, по его мнению, во время принятия такого решения глава государства Владимир Путин, в любом случае будет руководствоваться интересами страны.

"Конечно, президент будет принимать такие решения, которые наилучшим образом будут соответствовать интересам нашей страны", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Между тем, в министерстве иностранных дел РФ уже пообещали подготовить зеркальный ответ на действия Вашингтона. Так, замглавы ведомства Сергей Рябков подчеркнул, что американцы не должны чувствовать себя "безнаказанными" лишь из-за наличия у них паспорта с орлом.

Сайт kp.ru писал о том, что в среду, 22 августа, должен был вступить в силу пакет новых антироссийских санкций. Однако власти США так и не опубликовали никакого официального подтверждения этого или заявления.

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