Банк России приостановил покупку валюты больше чем на месяц

СЕГОДНЯ 14:15 2018-08-23T14:15:58+03:00

ЦБ не будет закупать валюту больше месяца Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Операции не будут производиться до конца сентября 2018 года

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Банк России приостановил покупку иностранной валюты больше чем на месяц. Как говорится в сообщении регулятора, решение принято «в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков».

Эти операции не будут производиться с четверга, 23 августа, до конца сентября 2018 года.

Центробанк отмечает, что решение о возобновлении покупки валюты в рамках механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической ситуации на мировых рынках в сентябре текущего года.

«Банк России отслеживает ситуацию на финансовом рынке и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности», — говорится в сообщении Центробанка.

Напомним, накануне агентство Bloomberg сообщило, что Банк России резко увеличил объемы закупки золота для своих золотовалютных запасов на фоне новых санкций.