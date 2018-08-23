2018-08-23T14:15:58+03:00
Экономика

Банк России приостановил покупку валюты больше чем на месяц

Операции не будут производиться до конца сентября 2018 года
Екатерина БОЛГОВА
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ЦБ не будет закупать валюту больше месяцаЦБ не будет закупать валюту больше месяцаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Банк России приостановил покупку иностранной валюты больше чем на месяц. Как говорится в сообщении регулятора, решение принято «в целях повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков».

Эти операции не будут производиться с четверга, 23 августа, до конца сентября 2018 года.

Центробанк отмечает, что решение о возобновлении покупки валюты в рамках механизма бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической ситуации на мировых рынках в сентябре текущего года.

«Банк России отслеживает ситуацию на финансовом рынке и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности», — говорится в сообщении Центробанка.

Напомним, накануне агентство Bloomberg сообщило, что Банк России резко увеличил объемы закупки золота для своих золотовалютных запасов на фоне новых санкций.

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