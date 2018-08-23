Украина запретила ввоз в страну еще девяти российских книг

СЕГОДНЯ 14:21 2018-08-23T14:22:08+03:00

В Киеве заявили, что содержание этих изданий направлено на пропаганду насилия и ликвидацию независимости незалежной

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Государственный комитет по телевидению и радиовещанию Украины расширил перечень книг, запрещенных к ввозу в страну. В этот раз в список попали еще девять российских изданий и девять, напечатанных на территории неподконтрольных Киеву районов Донбасса.

В ведомстве заявили, что содержание таких книг направлено на "ликвидацию украинской независимости, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение терактов", а также "посягательство на права и свободы человека".

Речь идет о произведениях Алексея Шляхторова, таких как "Народ-победитель. Хранитель Евразии", "Золотая Русь. Почему Россия не Украина?" и других. Также под запретом оказалось издание Олега Ракитянского под названием "Украинская чума. История противостояния и вооруженной борьбы советской администрации с украинским националистическим движением на территории Западной Украины в 1945-1955 годах". То же самое касается книги Николая Ульянова ("Происхождение украинского сепаратизма"), Бориса Евсеева ("Казненный колокол") и Бориса Максименко в соавторстве с Дмитрием Зубовым ("Диалог с грядущим русским царем").

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в список запрещенные к ввозу на Украину изданий вошло также пособие о домашних способах производства алкоголя и детская книжка "Веселая компания".