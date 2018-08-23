2018-08-23T14:31:10+03:00
Спорт

Питерский "Зенит" назвали кандидатом на полузащитника Клаудио Маркизио

Однако же, футболист может оказаться и в португальском "Спортинге"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Клаудио Маркизио с 17 августа без работы.Клаудио Маркизио с 17 августа без работы.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Безработный с недавнего времени 32-летний итальянский полузащитник Клаудио Маркизио может пополнить состав питерского "Зенита". Опытный игрок всю свою карьеру играл за туринский "Ювенстус, а летом же разорвал контракт с командой по обоюдному согласию.

Теперь же, как пишет Football Italia, за Маркизио идет охота. Интерес к нему проявляют сразу несколько клубов помимо "Зенита". Это - "Спортинг", "Монако", "Севилья", "Бетис", "Монреаль Импэкт" и "Нью-Йорк Сити".

Маркизио 12 лет играл за "Ювентус", проведя 389 поединков и забив 37 голов. Он - 7-кратный чемпион Италии в составе команды.

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