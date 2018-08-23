Песков: Москва не считает поездку Болтона в Киев приоритетной темой

СЕГОДНЯ 14:32 2018-08-23T14:32:53+03:00

В Женеве проходят переговоры советника президента США по нацбезопасности и секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева

Изменить размер текста: A A

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не считает приоритетной темой поездку советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона на Украине из-за обилия проблемных моментов в отношениях Москвы и Вашингтона.

Напомним, что в четверг, 23 августа, в Женеве проходят переговоры Болтона с секретарем Совета Безопасности РФ Николаем Патрушевым. Ранее стало известно, что после этой встречи советник американского лидера примет участие в праздновании Дня независимости Украины.

"У нас на повестке дня этих переговоров с Патрушевым такое количество вопросов проблемных, что подобные визиты для нас не являются приоритетной темой", — сказал Песков журналистам.

Встреча в Женеве проходит идет в закрытом формате в постоянном представительстве США при отделении ООН. С российской стороны во встрече принимает участие также заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Накануне он заявил, что РФ планирует указать на несостоятельность санкционного курса Вашингтона в отношении Москвы.