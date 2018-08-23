Роспотребнадзор рекомендует прививаться от кори перед поездками в Европу

СЕГОДНЯ 14:33 2018-08-23T14:33:31+03:00

В настоящий момент ситуация с данным заболеванием в западных странах оценивается как неблагополучная

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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рекомендует россиянам делать прививки от кори перед посещением европейский стран. Такая необходимость вызвана тем, что ситуация по данному заболеванию в западном направлении остается неблагополучной на протяжении уже трех лет.

По данным Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения, в период с июля 2017 по июнь 2018 года максимальные показатели заболеваемости корью были зарегистрированы на Украине (606 случаев на 1 млн. населения), где только с начала года от ее последствий скончались 13 человек. Также много прецедентов зафиксировано в Сербии (643), Греции (293) и Грузии (307). Напряженной остается обстановка и в Румынии (70,5), Италии (55,9), Черногории (51,1), а также Франции (42,2).

На сайте Роспотребнадзора уточняется, что такая ситуация связана со снижением охвата плановой иммунизации детей и взрослых и ростом числа отказов от прививок. Мониторинг показывает, что большинство завозных случаев кори в нашей стране, прибыли именно из Европы.

"В настоящее время эпидемическая ситуация по кори в Российской Федерации контролируемая", - уточняют в ведомстве.