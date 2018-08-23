Курс евро увеличился до 79,67 рубля

СЕГОДНЯ 14:43 2018-08-23T14:43:31+03:00

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Курс евро на Московской бирже увеличился до 79,67 рубля. Таким образом, рост курса составил 0,97% к уровню закрытия предыдущих торгов.

Ранее стало известно, что курс доллара США на торгах достиг уровня 69 рублей, что произошло впервые с 5 апреля 2016 года.

Повышение курсов доллара и евро происходит на фоне опасений участников рынка отрицательного влияния на финансовую систему России новых санкций со стороны Соединенных Штатов, а также небольшого снижения цен на нефть. Также рубль слабеет на фоне сообщений о покупке Банком России валюты для Минфина. Ранее сообщалось, что регулятор приобрел валюту на 20,1 млрд рублей с расчетами 22 августа.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее Центробанк сообщил о приостановке закупок валюты до конца сентября 2018 года. На фоне этой информации курс рубля немного окреп.