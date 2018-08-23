2018-08-23T14:55:55+03:00
Общество

«Крик детей о помощи»: Кузнецова назвала поджог церкви в Карелии сигналом о невнимании к подрастающему поколению

В поджоге Успенской церкви XVIII века в Кондопоге обвиняют 15-летнего подростка
Екатерина БОЛГОВА
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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна КузнецоваУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна КузнецоваФото: Евгения ГУСЕВА
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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова увидела в истории с поджогом Успенской церкви XVIII века в Карелии «крик детей о помощи». По ее словам, инцидент, в котором обвиняют 15-летнего подростка, является сигналом о невнимании общества к подрастающему поколению.

"Здание, которое выстояло Великую Отечественную войну, пало под руками подростка. Это сигнал для всех нас, общества, чтобы мы стали слышать детей. Это крик детей о помощи, когда уже никто тебя не слышит", - сказала Кузнецова во время рабочей поездки в Саратов.

Она отметила, что этот поступок, безусловно, заслуживает отрицательной оценки, но при этом общество должно сделать выводы, чтобы не доводить ситуацию до такого состояния.

Аппарат детского омбудсмена следит за этой историей.

«Жалоб касательно его (задержанного подростка) содержания не поступало", - сказала детский омбудсмен, передает "Интерфакс".

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 10 августа полностью сгорела Успенская церковь XVIII века в Кондопоге, Карелия. В поджоге подозревают 15-летнего подростка, приехавшего из Петрозаводска к родным. Его задержали и поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

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